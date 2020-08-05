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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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"Уральские авиалинии" начнут выполнять рейсы из Жуковского в Анталью с 14 августа

Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с середины августа приступает к выполнению регулярных рейсов из Жуковского в Анталью (Турция). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в среду.

Ранее сообщалось, что компания с 10 августа возобновит полеты в Анталью, Даламан и Бодрум из Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Ростова-на-Дону.

"С 14 августа мы приступаем к выполнению регулярных рейсов по маршруту Жуковский - Анталья - Жуковский по средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.

Теги
ТурцияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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