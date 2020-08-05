Опрос: половина российских самозанятых тратит весь свой доход на бытовые нужды

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Больше половины российских самозанятых (51%) не имеют "подушки безопасности" и все заработанные деньги тратят на бытовые нужды, показал опрос онлайн-сервиса YouDo.com и Страхового Дома ВСК.

Только треть (34%) фрилансеров, работающих на себя, регулярно откладывают деньги. У половины (51%) все деньги уходят на бытовые нужды, и копить не получается, а 15% опрошенных не задумываются об этом и не учитывают доходы и расходы вовсе. При этом половина (49%) самозанятых рассказали, что не хотели бы переходить или возвращаться к наемной работе - лишь 7% предпочли бы работать по найму, а готовы бы были совмещать фриланс и наемную работу треть опрошенных, говорится в исследовании.

При этом 45% опрошенных исполнителей сервиса YouDo.com рассказали, что совмещают фриланс с основной работой. Соответственно, 55% работают исключительно на себя. 15% респондентов пришли во фриланс только с наступлением кризиса - найти подработку их вынудили обстоятельства.

Почти половина (48%) тех, кто совмещает основную работу и фриланс, признались, что для них подработка - это вынужденная мера, поскольку необходим дополнительный доход, а 28% рассказали, что подрабатывают в свое удовольствие, потому что хотят дополнительно развиваться в другой сфере. При этом 24% опрошенных не нравится работать на кого-то, и в будущем они хотят полностью перейти к работе на себя.

Согласно исследованию, большинство (11%) опрошенных работают в сфере строительства и недвижимости. По 9% респондентов заняты в сфере продаж и производства и сельского хозяйства, а по 8% - в IT и в сфере науки и образования. Чаще всего фрилансеры берут заказы в категориях "Ремонт и строительство" (23%), "Курьерские услуги" (19%), "Репетиторы и обучение" (15%), "Грузоперевозки" (13%), "Виртуальный помощник" и "Дизайн" (по 9%). Кроме того, две трети исполнителей поделились, что планируют и дальше совмещать подработку с основной работой.

Плюсы и минусы фриланса

Главным плюсом работы на себя фрилансеры назвали свободный график и возможность самостоятельно определять рабочие часы - это важно для 71% опрошенных. 65% отметили важность отсутствия начальства, а 63% - самостоятельный выбор, с кем работать, а с кем нет. Меньше всего респонденты ценят разнообразие в работе (сотрудничество сразу с несколькими проектами) и возможность не ходить в офис и работать откуда угодно - это отметили 55% и 48% соответственно.

Основным минусом работы на себя большинство (54%) назвали отсутствие стабильности, а именно тот факт, что заказы приходится искать самостоятельно. Для 44% негативным моментом самозанятости является отсутствие соцпакета, при этом 18% опрошенных отметили, что минусов нет вовсе. Наименее существенные минусы фриланса - это сложность самодисциплины при отсутствии контроля, отсутствие четкого рабочего графика, необходимость самостоятельного ведения налогового учета и отсутствие коллектива.

В опросе агрегатора, позволяющего находить исполнителей для решения бытовых задач, приняли участие более 4 000 респондентов. На сайте на данный момент зарегистрировано более 8 млн пользователей, из них более 2 млн специалистов, оказывающих услуги.