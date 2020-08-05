Индекс PMI в сфере услуг РФ в июле вырос до 58,5 пункта с 47,8 пункта в июне

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле 2020 года вырос до 58,5 пункта против 47,8 пункта в июне. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Последний показатель был самым высоким с июля 2008 года, что свидетельствует о заметном расширении деловой активности в сфере услуг в России. Рост был в значительной степени обусловлен возобновлением работы поставщиков услуг и их клиентов, поскольку меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции были еще более смягчены, причем многие отметили возобновление спроса со стороны клиентов. Июльские данные указывают на конец четырехмесячной последовательности снижения и дальнейший отход от апрельского спада", - говорится в обзоре.

В IHS Markit отметили, что восстановление произошло благодаря возобновлению и ускорению роста новых заказов. Наблюдалось усиление внутреннего спроса при продолжающемся снижении экспортных заказов.

В июле темп сокращения занятости замедлился, а деловые ожидания улучшились и достигли максимума за девять месяцев.

"Заметный поворот от скромного сокращения в июне был во многом связан с возобновлением деятельности и началом работ у клиентов<…> Тем не менее, исторически слабый общий спрос привел к дальнейшей потере рабочих мест, так как компании стремились сократить свои ежемесячные расходы на фоне неопределенности, связанной с COVID-19. На совокупном уровне производители и поставщики услуг указывали на разнонаправленные тренды, например, спрос у производителей в начале третьего квартала упал. Что касается цен, то уровень инфляции затрат на производство оставался исторически стабильным, а сильная конкуренция и дальнейшие скидки со стороны некоторых компаний частного сектора привели лишь к приглушенному росту отпускных цен", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.