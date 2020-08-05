В Благовещенске отремонтируют еще два участка единственного моста через Зею

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты при обследовании моста через реку Зею в Благовещенске обнаружили еще два участка, на которых необходимо заменить плиты. Работы запланированы на 10 августа, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

Из-за повреждения единственного моста через Зею 26 апреля движение по нему грузового и пассажирского транспорта было приостановлено, 27 апреля был введен локальный режим ЧС. Этот мост соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока. 1 июня власти сообщали о завершении ремонтных работ.

"Для своевременного выявления возможных дефектов в рамках текущего содержания автомобильного моста через реку Зею проводится постоянный мониторинг состояния сооружения. В конце июля специалисты определили еще два участка, требующих вмешательства", - говорится в сообщении.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев уточнил, что несущие конструкции не повреждены, необходимо заменить только плиты. "Они уже есть в наличии, не нужно тратить время на их изготовление. С 10 августа приступим к работам, для удобства амурчан демонтаж и монтаж самих плит, требующих полного перекрытия, проведут в ночное время. Днем будет организовано реверсивное движение, работы будут вестись поочередно по полосам", - сказал он.

На время работ будет действовать временное ограничение скоростного режима. Капитальный ремонт моста запланирован на 2021 год.

Второй мост через Зею планируется построить примерно в километре от существующего. Стоимость объекта составляет 19,8 млрд рублей, уже готова проектная документация, выбран подрядчик. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и правительству Амурской области выделить федеральные средства на строительство моста через реку Зею в Благовещенске раньше плана, уже в 2020 году.