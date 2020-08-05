Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,21 рубля

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,48%, до 73,2075 рубля, курс евро - на 0,07%, до 86,7 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:14 мск курс доллара находился на уровне 73,43 рубля (-0,18%), евро снижался до 86,75 рубля (-0,01%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,47% и достиг 2954,41 пункта, индекс РТС вырос на 0,44%, до 1265,72 пункта.

К 10:14 мск биржевые индексы продолжили демонстрировать положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2964,07 пункта (+0,8%), а индекс РТС - на уровне 1271,16 пункта (+0,87%).

Стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,72% - до $44,75 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,65% и торгуется на уровне $41,97 за баррель.