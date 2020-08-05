Выручка "Ростелекома" во II квартале по МСФО выросла на 13%, до 127,3 млрд рублей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам второго квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13% и составила 127,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль госоператора во втором квартале 2020 года увеличилась на 32% и составила 7,7 млрд руб. Показатель OIBDA "Ростелекома" вырос на 15% - до 48,8 млрд руб., капитальные затраты без учета госпрограмм составили 24,7 млрд руб. Отрицательный свободный денежный поток (FCF) составил 8,8 млрд руб. против положительного FCF в 14,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Чистый долг на конец второго квартала увеличился на 25% с начала года и составил 407,1 млрд руб.

Финансовые результаты "Ростелекома" публикуются с учетом консолидации мобильного оператора Tele2, которая состоялась в 2019-2020 годах. Таким образом, консолидированные финансовые данные за 2019 год были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2, как если бы приобретение Tele2 было завершено 1 января 2019 года, пояснили в компании.

По итогам первого полугодия консолидированная выручка "Ростелекома" выросла на 11% и составила 248,9 млрд руб. OIBDA за отчетный период увеличилась на 14%, до 95,9 млрд руб., чистая прибыль также выросла на 14% и достигла 15,4 млрд руб. Капзатраты "Ростелекома" за январь - июнь 2020 года без учета госпрограмм выросли на 6%, до 46,7 млрд руб.

Выручка по сегментам

Доходы от услуг мобильной связи "Ростелекома" по итогам второго квартала 2020 года выросли на 16% и составили 42,9 млрд руб., от услуг фиксированного интернета - на 8%, до 22,2 млрд руб. Выручка от цифровых сервисов госоператора выросла на 68% и составила 15 млрд руб., а доходы от услуг телевидения не изменились и составили 9,3 млрд руб.

Выручка "Ростелекома" от оптовых услуг (включая VPN, присоединение и пропуск трафика, инфраструктурные сервисы и аренду каналов) за отчетный период выросла на 4%, до 18,2 млрд руб. Доходы госоператора от фиксированной телефонии снизились на 10% и составили 6 млрд руб.

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет "Ростелекома" во втором квартале выросло на 400 тыс. - до 13,4 млн, платного ТВ - на 500 тыс., до 10,7 млн. Число абонентов местной телефонии снизилось на 1,6 млн и составило 14,9 млн. Количество мобильных абонентов (Tele2) на конец второго квартала составляет более 44 млн.

Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) в сегменте ШПД осталась почти без изменений и составила 395 руб., как и в сегменте платного ТВ - 248 руб.