Минфин предложил сократить расходы на деятельность Госдумы и Совета Федерации

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает в 2021-2023 годах сократить расходы на деятельность Госдумы, Совета Федерации и Счетной палаты. Это следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности", подготовленного министерством.

Документом предусмотрено сокращение расходов на деятельность Госдумы: в 2021 году они могут сократиться на 2,9% к запланированным ранее, до 12,74 млрд рублей, в 2022 году сокращение предусмотрено на 4,5%, до 12,11 млрд рублей, в 2023 году - на 2%, до 12,43 млрд рублей.

Расходы на деятельность Совета Федерации в следующие три года Минфин также предлагается сократить: в 2021 году - на 3%, до 6,97 млрд рублей, в 2022 году - на 4,6%, до 7,02 млрд рублей, в 2023 году - на 2,4%, до 7,18 млрд рублей. Кроме того, планируется сократить расходы на деятельность Счетной палаты: в 2021 году - на 2,5%, до 4,78 млрд рублей, в 2022 году - на 4,8%, до 4,83 млрд рублей, в 2023 году - на 2,9%, до 4,92 млрд рублей.