Исследовательский центр Saudi Aramco присоединился к Московскому инновационному кластеру

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Исследовательский центр, принадлежащей одной из крупнейших нефтяных компаний Саудовской Аравии Saudi Aramco, стал участником Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Исследовательский центр Aramco в России вошел в состав участников Московского инновационного кластера (МИК), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Центр был открыт в Москве совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова в 2018 году и принадлежит национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, занимающей первое место в мире по объемам добычи и запасов нефти", - говорится в сообщении.

Центр занимается изучением инновационных технологических решений в нефтегазовой отрасли и заинтересован в работе с проектами, связанными с робототехникой, интернетом вещей, большими данными, квантовыми вычислениями, дополненной и виртуальной реальностью и другими современными технологиями.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что 17% организаций в составе МИК работают в промышленном секторе, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, а еще 10% занимаются научными исследованиями.

"Сотрудничество центра Aramco с кластером позволит многим из них стать партнерами мирового лидера в этой сфере и получить возможности для развития своих проектов на международном уровне", - резюмировал он.

Генеральный директор "Арамко Инновейшнз" (дочерняя компания Saudi Aramco, учредитель исследовательского центра в Москве) Мустафа Насер Алали в свою очередь заявил, что компания Aramco постоянно находится в поиске инновационных технологических решений, которые бы ускоряли эволюционную трансформацию цепочки создания ценности в нефтегазовой отрасли. "В партнерстве с научными организациями Московского инновационного кластера мы рассчитываем разработать уникальные в своем роде технологии и инициировать их внедрение и адаптацию в интересах всех участников энергетического сектора", - подчеркнул он.