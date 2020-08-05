Минфин: недобросовестные поставщики уже не допускаются к электронным торгам

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Предложение не допускать к электронным торгам недобросовестных поставщиков уже реализовано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Предложение не допускать к электронным торгам фигурантов реестра недобросовестных поставщиков уже реализовано ранее в рамках действующего федерального закона №44-ФЗ и будет сохранено в поправках. Так, заявка участника, информация о котором включена в реестр недобросовестных поставщиков, автоматически подлежит отклонению оператором при ее подаче (пункт 5 части 11 статьи 66, №44-ФЗ)", - говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо заместителю министра финансов Алексею Лаврову с просьбой изменить процедуру электронного аукциона, чтобы не допускать к торгам фигурантов реестра недобросовестных поставщиков. Речь шла о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, которые регулируются федеральным законом № 44-ФЗ.

Реестр недобросовестных поставщиков - это перечень, содержащий информацию о компаниях, которые уклонились от подписания контракта или нарушили условия его исполнения.