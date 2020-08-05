В России упростили трудоустройство для иностранных студентов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Иностранным студентам, обучающимся в России, предоставили право трудоустройства во время обучения без разрешения на работу или патента. Для этого нужно всего лишь принести работодателю справку из российского вуза, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки РФ, комментируя вступившие в силу изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

"Теперь для заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем им потребуется предоставить только справку из вуза (колледжа), подтверждающую, что они учатся в России. Работодателю не нужно будет в этом случае получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что после получения образования или завершения обучения договор должен быть расторгнут. При этом работодатели смогут нанимать иностранных студентов, которые учатся очно в колледжах и вузах по основной профессиональной образовательной программе, имеющую госаккредитацию. Студентам разрешено работать в любое свободное от учебы время, в том числе за пределами субъекта РФ, на территории которого они обучаются.

В пресс-службе также пояснили, что до вступления в силу изменений иностранные студенты имели право без разрешения на работу или патента работать только в течение каникул в своих образовательных организациях или в хозяйственных обществах, хозяйственных партнерствах, созданных образовательными организациями, в которых они обучаются.