Регулярное авиасообщение откроют с 6 августа между Архангельском и Вологдой

АРХАНГЕЛЬСК, 5 августа. /ТАСС/. Регулярные авиарейсы между Архангельском и Вологдой начнутся 6 августа, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.

"Первый рейс по маршруту Архангельск - Вельск - Вологда запланирован на 6 августа. Стоимость билета от Архангельска до Вельска 3 414 рублей, от Архангельска до Вологды - 3 708 рублей, это субсидированные рейсы", - сказали в пресс-службе.

Обслуживать авиамаршрут будет 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, самолеты Л-410 будут летать по вторникам и четвергам. Авиарейсов в Вологду из Архангельска раньше не было, добраться можно либо автотранспортом, либо по железной дороге. Регулярное авиасообщение будет способствовать укреплению связей между соседними регионами. Авиасообщение с Вельском существовало в советское время.

Средства на субсидирование маршрута выделяются Росавиацией, вторую долю софинансирования берет на себя правительство Архангельской области.