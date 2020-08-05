Акции ВТБ на Мосбирже упали на 5,6% на новостях о дивидендах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций банка ВТБ на Московской бирже упала на 5,6% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 0,038115 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 12:14 мск.

Падение акций произошло после публикации распоряжения правительства РФ о рекомендациях Минфину и Росимуществу при рассмотрении вопроса о распределении прибыли ВТБ по итогам работы за 2019 год предусматривать направление на выплату дивидендов 10% от чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год.

По данным на 12:31 мск, акции ВТБ замедлили снижение и торговались на уровне 0,0387 руб. за бумагу, что на 4,17% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Чистая прибыль ВТБ по итогам 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности составила 201,2 млрд руб. Таким образом, кредитная организация может направить на дивиденды сумму в размере около 20,1 млрд руб. Ранее менеджмент ВТБ предлагает направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли по МСФО.