Контрафактные онкопрепараты изъяли из аптеки в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Росздравнадзор изъял из московской аптеки контрафактные фармпрепараты, незаконное происхождение которых было установлено благодаря системе маркировки лекарственных средств. Об этом сообщается в среду на официальном сайте ведомства.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проведена контрольная закупка в отношении аптеки "ООО "Еврофарм". В ходе надзорных мероприятий зафиксирован факт сбыта семи наименований контрафактных лекарственных препаратов, применяемых при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Благодаря системе маркировки лекарственных средств сотрудники Росздравнадзора установили, что один из препаратов отгружался только в город Абакан, а другой был ранее выдан пациенту по льготному рецепту в Екатеринбурге. Происхождение остальных лекарств устанавливается.

"По итогам контрольных мероприятий Росздравнадзором возбуждено дело об административном правонарушении, ведется административное расследование. ООО "Еврофарм" будет привлечено к административной ответственности за обращение контрафактных лекарственных средств и грубые нарушения лицензионных требований", - отмечается в сообщении.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, всех остальных лекарств - 1 июля текущего года. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.