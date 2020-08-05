Рубль не отреагировал на решение Минфина снизить объем продажи валюты в 1,8 раза

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи не отреагировал на решение Минфина в августе снизить ежедневный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, до 3,1 млрд руб.

Так, по данным на 11:59 мск, курс доллара находился на уровне 73,0875 руб., евро - на 86,5225 руб. В 12:01 мск курс доллара поднялся до 73,1025 руб., евро - до 86,56 руб.

К 12:28 мск доллар торговался на уровне 73,05 руб., что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, а евро - на отметке 84,48 руб. (-0,32%).

По данным Минфина, в августе совокупный объем иностранной валюты на продажу составит в эквиваленте 64,9 млрд руб., ежедневный объем продаж составит 3,1 млрд руб. Операции будут проводиться с 7 августа по 4 сентября.

С 8 июля по 6 августа Минфин продал валюту на 125,6 млрд руб., по 5,7 млрд руб. ежедневно.