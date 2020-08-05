Эксперт назвал СМС самым достоверным способом идентификации в интернете

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. СМС-сообщения, вопреки расхожему мнению, остаются актуальным средством связи, особенно когда пользователю необходимо подтвердить личность или аккаунт при совершении операций в интернете. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции в ТАСС гендиректор компании Intis Telecom Андрей Инсаров.

По словам Инсарова, люди, которые негативно относятся к СМС, делятся на два типа: одни считают, что СМС как средство связи в эпоху мессенджеров умирают, а вторые связывают СМС лишь со спамом. "Что касается спама, то в последнее время слать его стало не выгодно. Думаю, российские пользователи заметили, что после 2014 года спама стало намного меньше. Это связано с тем, что операторы серьезно подняли цены, почти в 100 раз, за СМС. И соответственно сейчас в РФ слать СМС-спам не выгодно просто", - объяснил он.

С точки зрения "смерти" СМС, Инсаров отмечает, что рынок СМС-рассылок, напротив, растет, и может достигать порядка $40 млрд в год. "Я думаю, что всем приходят СМС от Facebook, Google, верификационные СМС, СМС от банков. Этот рынок очень большой. И в данном случае СМС пока является единственным способом достаточно достоверно проверить, идентифицировать пользователя. Других способов пока не существует, а раз пока не придумали, говорить о смерти СМС преждевременно", - считает он.

Генеральный директор компании напомнил, что Intis Telecom разработала одно из решений для укорачивания ссылок, используемых в рассылках, выделенное в отдельный бренд Cli.co. Сейчас глобальным лидером и стандартом этого рынка является компания Bitly, а ежегодно с помощью подобных сервисов сокращаются десятки миллиардов ссылок, добавил он.

Intis Telecom была основана в 2008 году в Казани. Компания является участником международной ИТ-выставки Mobile World Congress.