В ЕАО создадут рабочую группу для завершения строительства моста через Амур в Китай

ТАСС, 5 августа. Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн поручил создать рабочую группу для завершения строительства железнодорожного моста Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (Китай) через Амур, сообщило в среду управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства области. Заказчик строительства российской части моста - ООО "Рубикон" сообщило о возможном переносе сроков строительства сооружения.

Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина - 2 209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части. Сроки сдачи российской части моста неоднократно сдвигались. Гольдштейн в июле сообщал, что строительство завершится в первом квартале 2021 года.

"Ростислав Эрнстович (Гольдштейн) поручил создать рабочую группу, чтобы все запланированные работы были реализованы в утвержденные сроки. От руководства субъекта ее возглавит исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на заместителя генерального директора ООО "Рубикон" Мурада Магомедова сообщается, что строительная готовность основного моста и железнодорожной инфраструктуры составляет 72%, в том числе мостовая часть готова на 91%, железнодорожный путь - на 77%, реконструкция станции Ленинск завершена на 76%, работы на станции Ленинск-2 - на 41%.

По его словам, схема и модель дальнейшего финансирования объекта до настоящего времени не приняты. Мероприятия по обоснованию привлечения дополнительных инвестиций в проект подрядной организацией не выполнены. "Корректировка проектной документации с повторным прохождением государственной экспертизы не проведена. В связи с этим ранее обозначенный [заказчиком] срок завершения строительства - III квартал 2021 года - ставится под сомнение", - цитирует управление Магомедова.

В проекте строительства моста были выявлены ошибки по сейсмическим решениям. Генподрядчик проекта АО "СК "МОСТ" скорректировал проектную и рабочую документации, положительные заключения Главгосэкспертизы России на техническую и сметную части проекта получены. Общая стоимость работ увеличилась более чем на 232 млн рублей. Работы подрядчиком в настоящее время не ведутся в связи с отсутствием источников дополнительного финансирования. Стоимость контракта строительства российской части моста составляет около 9 млрд рублей.

Ошибки не только в сейсмике

Врио главы региона Гольдштейн считает, что ошибки в проектировании моста связаны не только с сейсмическими решениями. "Полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым и субъектом несколько раз высказывались претензии по проекту в части, что не была учтена вся номенклатура грузов, которая должна пойти через этот мост. И как раз это была первоочередная причина перепроектировки", - приводятся в сообщении слова Гольдштейна.

Он отметил, что в завершении строительства моста есть заинтересованность у Китайской народной республики и у руководства страны. "Желательно завершить все работы в установленные сроки - это 1 квартал 2021 года. Мы должны получить с вами тот набор документов, который нужно проработать непосредственно Еврейской автономной области", - приводятся в сообщении слова Гольдштейна.

В регионе заявили о необходимости составить дорожную карту организационных мероприятий, необходимых для открытия железнодорожного сообщения с КНР. Через 10 дней проект дорожной карты организационных мероприятий должен быть направлен на согласование в Москву.