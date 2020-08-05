Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления в среду.

"Выявлены факты грубых нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта - участок специального транспортного строительства (шахта № 845 бис), которые привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей", - указано в сообщении.

Нарушения выявлены в вентиляции шахты, оборудовании водоотлива, откаточных путях.

В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Компания "Метрострой" ведет строительство Красносельско-Калининской линии, которая соединит юг и северо-восток города. Проект включает в себя шесть станций "Обводный канал - 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная"). Станции "Казаковская" и "Путиловская" являются объектами глубокого заложения и будут расположены в Красносельском районе. "Путиловская" - на улице Васи Алексеева, "Казаковская" - на пересечении ул. Маршала Жукова и Маршала Казакова.

В декабре 2019 года дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга отложила сроки сдачи участка с июня 2022-го на 2023 год из-за переноса остатка финансирования по объекту на 2023 год. Контракт на выполнение работ дирекция заключила с "Метростроем" в декабре 2015 года.