Объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане в июле составил $358 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 5 августа. /ТАСС/. Общий объем продаж в магазинах беспошлинной торговли на Хайнане вырос в июле почти в три раза после увеличения квоты на покупки для одного человека. Как пишет местная газета "Хайнань жибао", соответствующий показатель в прошлом месяце достиг 2,5 млрд юаней (около $358 млн).

Один покупатель в среднем тратил в магазинах беспошлинной торговли провинции порядка 5 527 юаней (около $801), что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит газета данные из местного управления финансов. Самыми популярными у покупателей товарными позициями оказались мобильные телефоны и алкоголь. На них пришлось соответственно 66% и 22% от общего объема продаж.

"Полагаю, что преимущества новой политики категорий и цен позволят более эффективно направлять жителей Китая, которые стремятся делать покупки за рубежом, на Хайнань", - приводит издание слова декана школы таможенного и государственного управления Шанхайского таможенного колледжа Хуан Шэнцяна.

С июля на Хайнане была увеличена квота для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с 4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также расширен список беспошлинных товаров с 38 до 45 позиций.

В настоящее время на острове функционируют четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов дьюти-фри в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане. 30 декабря 2019 года магазин дьюти-фри в городе Санья пополнился еще одним крупным торговым центром площадью 64 тыс. кв. м, который включает в себя магазины с различными местными и международными брендами, развлекательную инфраструктуру и рестораны, среди которых четыре с мишленовскими звездами.