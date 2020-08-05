Дирекцию управления благосостоянием Промсвязьбанка возглавил Алексей Жоголев

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Руководителем нового структурного подразделения Промсвязьбанка (ПСБ) - дирекции управления благосостоянием - стал Алексей Жоголев, сообщается в пресс-релизе банка.

На этой позиции Жоголев будет отвечать за реализацию консолидированной стратегии управления благосостоянием клиентов, формирование омниканального клиентского предложения и развитие продаж инвестиционных продуктов группы.

Как отмечают в Промсвязьбанке, дирекция управления благосостоянием "объединит продуктовые фабрики банка, брокера ПСБ и управляющей компании "Промсвязь" для развития комплексного предложения инвестиционных продуктов для всех клиентских сегментов в рамках группы ПСБ".

"Банк нацелен на увеличение доли на рынке брокериджа, доверительного управления и wealth management, и кратный прирост клиентской базы за счет развития продаж в массовом сегменте, где мы видим значительный спрос на инвестиционные продукты. Это потребует формирования новой концепции продаж инвестиционных продуктов в рамках группы ПСБ, и я уверена, что опыт Алексея Жоголева будет востребован для решения этих задач", - приводится в сообщении комментарий руководителя блока "Финансовые рынки и частный капитал" ПСБ Юлии Карповой.

С 2016 по 2020 год Жоголев возглавлял департамент по работе с партнерами УК "Альфа-капитал". До этого, в 2011-2016 годах Жоголев работал в группе Societe Generale ("Русфинанс банк").