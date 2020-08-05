Разработчик Су-57 заявил, что остекление кабины защитит летчика от света ядерного взрыва

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Остекление новейшего российского истребителя Су-57 способно защитить летчика от света ядерного взрыва, а также от электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, сообщил 5 августа гендиректор предприятия-разработчика ОНПП "Технология" Андрей Силкин.

"[Обеспечивается] защита экипажа от воздействия электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также от воздействия светового излучения ядерного взрыва", - сказал он на едином дне приемки военной продукции.

За счет новых материалов также достигается радиолокационная незаметность кабины. При этом "в два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы".

Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индия и олова.