Объем Фонда национального благосостояния в июле вырос на 819 млрд руб.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июле вырос на 819 млрд руб. и на 1 августа достиг 12,959 трлн руб., следует из материалов, размещенных на сайте Минфина.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, на рост объема ФНБ повлияли два фактора: увеличение курсовой разницы и переоценка стоимости акций Сбербанка.

Объем ликвидных активов ФНБ на 1 августа составил эквивалент 8,706 трлн руб., или $118,681 млрд (7,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

На 1 июля объем ФНБ составлял 12,14 трлн руб.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $53,235 млрд, €45,848 млрд, £8,889 млрд и 279,1 млн руб. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 580,764 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 245,336 млрд руб. и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд руб.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд руб. в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов В обыкновенные акции Сбербанка вложено 2,486 трлн руб.