Удмуртия впервые окажет поддержку предприятиям АПК, ориентированным на экспорт

ИЖЕВСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году направят 60 млн рублей на поддержку компаний агропромышленного комплекса (АПК), которые поставляют свою продукцию в зарубежные страны. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Удмуртия в 2020 году впервые окажет господдержку своим сельхозпредприятиям, развивающим внешнеэкономическую деятельность. На это из регионального бюджета выделено более 60 млн рублей. Это мера поддержки разработана для сохранения стабильного функционирования отрасли в условиях пандемии", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Минсельхоз готов возместить половину от затрат, связанных с созданием или модернизацией экспортных агропроизводств. В свою очередь, компании обязуются совершить первую поставку в течение года.

"В будущем году экспортно-ориентированные агропредприятия также смогут рассчитывать на эти субсидии: планируется, что они будут заложены в бюджет 2021 года. Работу над главным финансовым документом отрасли на будущий год Минсельхоз Удмуртии уже начинает", - добавили в министерстве.

По информации пресс-службы, на 1 августа 2020 года экспорт продукции АПК республики составил более $2,1 млн, что на 37,3% выше аналогичного уровня прошлого года, тогда этот показатель составлял $1,5 млн. Ранее ТАСС сообщал, что власти Удмуртии по итогам года ожидают экспортировать сельхозпродукции на $5 млн, что на $2,3 млн выше уровня прошлого года.