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Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение

Минфин РФ предложил поднять ставку налога на дивиденды до 15%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предложил Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, сообщили ТАСС в министерстве.

В среду аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%.

"Подтверждаем информацию", - сообщила пресс-служба Минфина России.

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