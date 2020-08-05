В Керчи построят новую транспортную развязку

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию по строительству в Керчи новой транспортной развязки. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главгосэкспертизы.

"Эксперты Крымского филиала Главгосэкпертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство транспортной развязки в Керчи. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Проектом, получившим положительное заключение Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство в Керчи транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда", - говорится в сообщении.

Расположенный здесь старый путепровод, строительство которого началось в 1986 году и было приостановлено в 1990-м, демонтируют. В настоящее время его состояние не соответствует техническим нормам, в связи с чем принято решение о строительстве нового путепровода, который позволит исключить пересечение в одном уровне с улицей Буденного и с однопутной железной дорогой, ведущей в Керченский морской рыбный порт, а также увеличить пропускную способность дорожной сети. Протяженность путепровода составит 184,5 м, ширина - 24 м, расчетная скорость движения - 80 км/ч. Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта проектом запланирована прокладка дороги-дублера.

Отмечается, что строительство транспортной развязки осуществляется в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года".

О ФЦП

Федеральная целевая программа принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,2 млрд рублей.

В июле 2002 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, находившийся в рабочей поездке в Крыму, сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд рублей по ФЦП, а сама программа продлена до 2024 года.