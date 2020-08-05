Титов выступил за перенос отмены ЕНВД из-за ситуации с пандемией

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым отложить отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД), запланированную на 2021 год, чтобы не ухудшать положение предпринимателей в условиях ситуации с пандемией коронавируса. Такое мнение он высказал в среду на онлайн-встрече с предпринимателями из регионов.

"Сегодня отмена ЕНВД грозит еще одним ударом по малому бизнесу, потому что многие предприниматели и так находятся в тяжелом состоянии. Изменение сейчас системы налогообложения может еще более ухудшить их положение. Поэтому сегодня надо его продлить и вернуться к вопросу, когда улягутся страсти [связанные с последствиями пандемии коронавируса]", - сказал Титов.

Он отметил, что за продление режима в будущем году выступают многие губернаторы регионов РФ.

Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является принятым, заявил 22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД - лишь 65 млрд рублей.

Единый налог на вмененный доход является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.