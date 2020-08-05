Путин: популярность онлайн-сервисов госуслуг в период пандемии превзошла ожидания

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Рост популярности онлайн-сервисов госуслуг в условиях пандемии приобрел неожиданные масштабы, отметил в среду президент России Владимир Путин на встрече с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским.

"Знаете, был небольшой сбой в работе [портала госуслуг], связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам, - отметил глава государства. - Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим".

Глава государства подчеркнул, что "Ростелеком" является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг, штат компании составляет 157 тыс. человек. "Армия целая", - заметил Путин. Президент также отметил, что компания является самым активным партнером государства в цифровизации экономики.