Титов намерен просить Путина о новых субсидиях для приостановленных в июле предприятий

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить прямые субсидии предприятиям, деятельность которых была приостановлена в июле или не возобновлена до сих пор.

"Надо продумать пакет мер для тех предприятий, которые стоят намного дольше - июль и дальше. Мы провели анализ того, какие отрасли и в каких регионах стояли", - сказал он в среду на онлайн-встрече с предпринимателями в регионах.

По словам Титова, письмо в ближайшее время будет направлено президенту. "Мы информируем его об этом", - добавил бизнес-омбудсмен. "Мы надеемся, что еще один пакет мер, по крайней мере о прямых субсидиях, будет принят", - отметил он.

По данным мониторинга аппарата Титова, выручка за июнь 2020 года у большинства компаний (55,3%) составила 50% и ниже по отношению к июню 2019 года. Основные трудности, с которыми столкнулся бизнес: невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с фонда оплаты труда, систематические неплатежи со стороны контрагентов, сложности с оплатой аренды. Треть опрошенных (29,76%) считает, что их компания может восстановиться по основным показателям до уровня 2019 года только при условии изменений в экономической политике государства. Мониторинг проводился в апреле, мае, июне и июле, число респондентов варьировалось от 1,6 тыс. до 3 тыс. человек из всех 85 регионов РФ.

Ранее Банк России приводил прогноз, по которому ВВП России в 2020 году снизится на 4,5-5,5%, восстановительный рост российской экономики прогнозируется в 2021 году - на 3,5-4,5% и в 2022 году - на 2,5-3,5%.

Меры поддержки бизнеса

В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей получил несколько видов господдержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии за апрель и май - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым возвращается налог на доход, уплаченный за 2019 год.