Семья Керимова возглавила рейтинг богатейших людей России по версии Forbes

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобытчиком "Полюс", впервые заняла первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

По данным ресурса, состояние семьи Керимова выросло за день (5 августа - прим. ТАСС) на $1,7 млрд, до $24.8 млрд.

"Своим взлетом на вершину рейтинга Forbes семья Керимова обязана росту котировок "Полюса". С начала торгов 5 августа бумаги подорожали почти на 4% и на 13:00 мск торгуются по 18 130 рублей за бумагу. А с начала года компания подорожала почти в два с половиной раза. Золото за это же время подорожало на 34% - с $1 521 за унцию до $2 043", - сообщает Forbes.

На втором месте российской части списка оказался глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием $24,6 млрд. Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин ($21,9 млрд).

По данным на 14:35 мск акции "Полюса" на Московской бирже растут на 4,08% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 18 тыс. 98 рублей за акцию.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В 2019 году компания произвела 2,8 млн унций золота, столько же планирует произвести в 2020 году.