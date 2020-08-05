Российские банки за время пандемии выдали бизнесу 510 млрд руб. кредитов под 8,5%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские банки за период пандемии коронавируса выдали 510 млрд рублей по программе субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу под 8,5% годовых. Всего договоров заключено на 601 млрд рублей, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

"По кредитам под 8,5% заключено более 9 тыс. договоров на сумму около 601 млрд рублей, выдано уже свыше 510 млрд рублей", - отметил Торосов.

По данным Минэкономразвития, этот вид займов занимает более 40% в общем объеме кредитования малого и среднего бизнеса таких банков, как Владбизнесбанк, Стройлесбанк, "Элита", "Долинск", Углеметбанк, Челябинвестбанк, "Дальневосточный банк", "ФК Открытие", Нико-банк и "Азиатско-тихоокеанский банк".

Системообразующим предприятиям в рамках программ поддержки бизнеса выдано более 183 кредитов на 155 млрд рублей по средней ставке 2,7% годовых. Кредиты выдавались Сбербанком, ВТБ, Промсвязьбанком и другими.

В рамках кредитных программ по поддержке занятости "ФОТ-0" и "ФОТ 2.0" было заключено около 37,8 тыс. кредитных соглашений на сумму более 96 млрд рублей и около 148 тыс. договоров более чем на 347 млрд рублей соответственно.

Программа "ФОТ-0" - это программа кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. "ФОТ 2.0" - это программа кредитов на возобновление деятельности.