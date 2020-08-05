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Трамп не против покупки TikTok американской компанией при выплате доли властям США

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Трамп не возражает против покупки TikTok американской компанией при выплате доли властям США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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