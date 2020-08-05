В Минкомсвязи хотят уточнить принципы обработки личных данных для их большей защиты

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разработала законопроект, которым предлагается с целью большей защиты персональных данных уточнить принципы их обработки в государственных информсистемах. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом планируется внести изменения в статью 13 Федерального закона "О персональных данных" ("Особенности обработки персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных"). В частности, Минкомсвязь предлагает при сборе данных минимизировать состав обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач, а также вести обязательный учет и регистрацию всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных.

Кроме того, законопроект вводит принципы декларирования и согласования порядка обработки персональных данных с целями их обработки, хранения личных данных в электронном виде в информсистемах по месту возникновения таких данных, а также определения межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте или субъекте данных.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, его цель - повышение информационной безопасности государственных информационных систем в РФ и защищенности персональных данных граждан РФ. Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы РФ.