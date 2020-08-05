Власти Подмосковья планируют вдвое увеличить территорию ОЭЗ "Ступино Квадрат" к 2030 году

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены к 2030 году увеличить в два раза площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ступино Квадрат" и привлечь около 200 промышленных предприятий, об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сейчас здесь свою деятельность осуществляют 28 инвесторов, построено 10 заводов, еще шесть готовятся к открытию или в процессе строительства. Площадь ОЭЗ - свыше 430 га, суммарный объем инвестиций - более 13 млрд рублей. К 2030 году планируется вдвое расширить территорию "Ступино Квадрат", привлечь 200 промышленных предприятий, в 6 раз увеличить объем инвестиций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что в Московской области для резидентов особых экономических зон действуют каникулы по налогу на прибыль и имущество - на первые 8 лет ставка составляет 0%, в следующие 6 лет - 5%, затем 13,5% по истечении 14 лет. Кроме этого, предусмотрено освобождение от транспортного налога, а также в течение 10 лет от налога на имущество и в течение 5 лет от земельного налога. Также в области предоставляются субсидии на строительство инженерной инфраструктуры для новых и растущих предприятий.

"Ступино всегда в хорошем смысле "болело" экономикой, городской округ добился хороших результатов. <...> Очень важно создавать рабочие места, особенно на удаленных территориях", - приводятся в сообщении слова губерантора Московской области Андрея Воробьева.