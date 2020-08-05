Парламентская комиссия изучит предложение по сокращению расходов Госдумы и Совфеда

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Созданная в 2020 году комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований рассмотрит предложение по снижению объемов финансирования Госдумы и Совета Федерации, если оно официально поступит от правительства. Об этом ТАСС в среду сообщил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который входит в состав комиссии.

"Пока идут рассуждения на уровне финансовых и экономических экспертов. Комиссия уже получит документ, который до этого пройдет обсуждение в отраслевых министерствах, после дискуссий в министерствах этот вопрос будет вынесен на правительство, где должны сказать свое слово Минфин и Минэкономразвития. Только после этого, когда на уровне правительства сформируется предложение об увеличении каких-то видов расходов по отраслям или об их снижении, документ будет вынесен на трехстороннюю комиссию", - объяснил Рябухин.

Он добавил, что в настоящий момент официальных предложений от правительства по снижению объемов финансирования обеих палат российского парламента в комиссию не поступало. Сенатор подчеркнул, что в начале октября будут проводиться парламентские слушания с обсуждением основных параметров бюджета на 2021 год. Он не исключил, что на слушаниях также могут быть рассмотрены предложения по внесению изменений и в бюджет 2020 года.

Минфин РФ ранее предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на деятельность Госдумы, Совета Федерации и Счетной палаты. В частности, расходы на деятельность Совета Федерации в 2021 году предлагается сократить на 3%, до 6,97 млрд рублей, в 2022 году - на 4,6%, до 7,02 млрд рублей, в 2023 году - на 2,4%, до 7,18 млрд рублей. Как пояснил позже ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, любое сокращение объемов финансирования должно производиться на основании конкретных расчетов. По его словам, пока непонятно, за счет каких источников можно снизить объемы финансирования Совета Федерации.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Данный закон также предусматривает создание комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде в связи с финансированием мероприятий по борьбе с коронавирусом.