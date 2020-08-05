В России впервые появится стандарт о переходах автодорог для животных

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Росстандарт утвердил первый в России национальный стандарт, регулирующий требования к размещению на автодорогах так называемых экодуков - переходов для животных, сообщило ведомство. ГОСТ вступит в силу 1 ноября 2020 года.

"Разработанный в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", ГОСТ Р 58947-2020 стал первым отечественным нормативно-техническим документом, регулирующим устройство дорожных экодуков", - говорится в сообщении. Экодуком называют искусственное дорожное сооружение мостового, трубного или тоннельного типа, обеспечивающее безопасное пересечение автодороги животными.

Документ, разработанный "Автодором", устанавливает требования к размещению и обустройству экодуков для диких животных на дорогах общего пользования для снижения гибели животных и рисков ДТП при столкновении с ними.

"По экспертным оценкам, число наездов на животных в общем количестве ДТП составляет не менее 2%, а число погибших составляет 2-3 человека на 100 столкновений с животными, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными", - отмечает Росстандарт. Вместе с тем, при строительстве дорог по закону должны быть сохранены пути миграции животных и места их постоянной концентрации.

Первый в России экодук был построен в 2016 году на трассе М-3 "Украина" в Калужской области в 2016 году.