В Белгазпромбанке заявили о прекращении оттока средств клиентов

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Отток средств клиентов из ОАО "Белгазпромбанк" с момента введения в нем временной администрации прекратился, другие показатели демонстрируют положительную динамику. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном 5 августа на его сайте.

"Прекращение оттока средств клиентов вместе с поддержкой, оказанной Национальным банком Республики Беларусь, привели к улучшению показателя покрытия ликвидности, который с начала месяца вырос до 115,7%, обеспечив запас прочности для соблюдения установленных регулятором нормативов", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что отток клиентской базы юридических лиц со дня введения в банке временной администрации составил около 1% от общего числа клиентов-юрлиц. Рентабельность активов банка на 1 августа предварительно оценивается выше средних значений по банковской системе и составляет 1,9%. "Последняя декада июня продемонстрировала восстановление положительной динамики депозитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный тренд продолжился в июле и обусловил прирост средств клиентов корпоративного бизнеса на 5,8%", - отмечают в банке.

Дело Белгазпромбанка

11 июня Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, который почти 20 лет возглавлял пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах Виктор Бабарико. Было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы.

18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка.

Нацбанк Белоруссии 15 июня ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Газпромбанк и ПАО "Газпром", которым принадлежит по 49,818% акций банка, назвали действия белорусских властей в отношении Белгазпромбанка незаконными. В Минске заявили, что российские акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности. Белгазпромбанк действует в республике с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежат по 49,818% его акций, Госкомимуществу Белоруссии - 0,097% акций.