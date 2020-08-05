Около 5 млрд рублей вложила индийская компания в производство пищевой пленки в Подмосковье

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Около 30 тыс. т пленки для пищевой продукции планируется выпускать на новом производственно-складском комплексе компании ООО "ФЛЕКС ФИЛМС РУС" в подмосковном Ступине ежегодно после запуска производства. Объем инвестиций в проект составляет 5 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"[Губернатор Подмосковья] Андрей Воробьев ознакомился с подготовкой к открытию производственного-складского комплекса ООО "ФЛЕКС ФИЛМС РУС". Компания занимается выпуском БОПЭТ-пленки, которая применяется в пищевой продукции, она является резидентом ОЭЗ "Ступино Квадрат". Здесь уже начала работать в тестовом режиме первая линия, создано 160 рабочих мест. Планируется выпускать порядка 30 тыс. т пленки в год. Инвестиции - 5 млрд рублей. С запуском второй линии в 2024 году будут открыты дополнительные вакансии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое в России предприятие группы компаний из Индии Uflex, которая поставляет свою продукцию более чем в 140 стран. Технология, применяемая при изготовлении пленок, предусматривает безотходное производство.

"Наша линия в Ступине полностью готова, чтобы производить БОПЭТ-пленки. Также мы разрабатываем технологию выпуска биоразлагаемой пленки, которая разлагается приблизительно за 200 дней. Кроме этого, мы выпускаем еще барьерную пленку, которая имеет большой спрос. Она используется для упаковки мяса, молочной продукции", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Джунаида Кхана.