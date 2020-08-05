Мерами поддержки в условиях пандемии в Чечне воспользовались 20 тыс. семей

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Мерами поддержки населения, введенными в период пандемии коронавирусной инфекции, в Чеченской Республике воспользовались 20 тыс. семей, а мерами поддержки бизнеса - 7 тыс. предприятий, сообщил в среду председатель правительства региона Муслим Хучиев в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Грозном.

"Всего мерами поддержки населения [в условиях пандемии] воспользовалось 20 тыс. семей и более 500 тыс. детей, а мерами поддержки экономики - 7 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, в которых занято 11,2 тыс. человек", - сказал Хучиев, добавив, что в период пандемии для недопущения спада экономики и ухудшения благосостояния жителей в республике было внедрено более 30 федеральных и региональных мер поддержки населения и субъектов предпринимательской деятельности.

По его словам, из-за ситуации с пандемией в республике наблюдается рост безработицы на 13,9% - с 8% в марте до 21,9 % в июле. "Количество зарегистрированных безработных выросло на 87,4 тыс. человек <…>, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на 1 августа 2020 года, по оперативным данным, снизились на 213 млн рублей и составили 9,4 млрд рублей", - сказал председатель правительства.

Кроме того, по его данным, объем платных услуг в регионе в первом полугодии 2020 года снизился на 20,2 % (с 27,9 млрд руб. в первом полугодии 2019 года до 23 млрд руб.), оборот розничной торговли - на 12,4 % (с 79,9 млрд. руб. в 1-м полугодии 2019 года до 71,9 млрд рублей).