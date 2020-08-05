В ФАС прокомментировали возможную передачу регионам установки тарифов на транспорт газа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Передача полномочий по регулированию тарифов на транспортировку газа региональным регулирующим организациям приведет к повышению стоимости газа для населения и юридических лиц. Об этом ТАСС сообщил начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

"В нынешних условиях передача полномочий по регулированию тарифов на транспортировку газа региональным регулирующим организациям приведет к повышению стоимости газа для населения и юридических лиц. На сегодняшний день индексация тарифа осуществляется по принципу "инфляция минус" и учитывает экономически обоснованные затраты. Такая модель направлена на сдерживание необоснованного роста тарифов и является одним из ключевых факторов, сдерживающих инфляционные темпы", - сказал Ханян.

Ранее в среду стало известно, что председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает передать региональным регулирующим органам часть полномочий ФАС по тарифам на транспортировку газа. Соответствующие письма, которые есть в распоряжении ТАСС, были направлены главе Минэнерго Александру Новаку и помощнику президента РФ Максиму Орешкину.