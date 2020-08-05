{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Чечни предложили включить строительство объектов курорта "Ведучи" в госпрограмму

По мнению властей, это позволит решить проблему нехватки средств

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Реализация проекта всесезонного курорта "Ведучи" в Чечне должна быть продолжена, проблему нехватки средств позволит решить включение строительства объектов внешней инфраструктуры курорта в госпрограмму развития СКФО, сообщил в среду председатель правительства региона Муслим Хучиев в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Грозном.

"Проблемой проекта является отсутствие в бюджете ЧР средств на завершение создания внешней инфраструктуры ОЭЗ "Ведучи". Из республиканского бюджета на эти цели уже выделены и освоены 495 млн рублей, однако для завершения дополнительно необходимо на электрификацию и газификацию 3,6 млрд рублей. Включение мероприятия по созданию внешней инфраструктуры ОЭЗ "Ведучи" в госпрограмму "Развитие СКФО" с выделением дополнительных средств позволило бы решить данную проблему", - сказал Хучиев.

Он уточнил, что с начала года реализация проекта приостановлена по причине его убыточности для управляющей компании, предлагается передать весь объект в собственность Чеченской Республики, либо определить источники финансирования для покрытия убытков управляющей компании.

"Данное решение неприемлемо, так как проект является системообразующим в туристской отрасли и имеет важное значение для социально-экономического развития региона. Срыв реализации проекта вызовет негативные последствия для представителей бизнеса, которые вложили свои инвестиции и привлеченные кредитные средства, а также нанесет серьезный имиджевый ущерб Чеченской Республике и неизбежно приведет к потере крупных инвесторов и уже созданных рабочих мест, в том числе в смежных отраслях экономики", - отметил Хучиев.

По его словам, в настоящее время в развитие курорта вложено 1,05 млрд рублей, создано 228 рабочих мест.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Трамп не против покупки американской компанией всей соцсети TikTok при выплате доли США
По мнению американского лидера, США "должны получить приемлемую компенсацию"
Читать полностью