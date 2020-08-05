Власти Чечни предложили включить строительство объектов курорта "Ведучи" в госпрограмму

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Реализация проекта всесезонного курорта "Ведучи" в Чечне должна быть продолжена, проблему нехватки средств позволит решить включение строительства объектов внешней инфраструктуры курорта в госпрограмму развития СКФО, сообщил в среду председатель правительства региона Муслим Хучиев в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Грозном.

"Проблемой проекта является отсутствие в бюджете ЧР средств на завершение создания внешней инфраструктуры ОЭЗ "Ведучи". Из республиканского бюджета на эти цели уже выделены и освоены 495 млн рублей, однако для завершения дополнительно необходимо на электрификацию и газификацию 3,6 млрд рублей. Включение мероприятия по созданию внешней инфраструктуры ОЭЗ "Ведучи" в госпрограмму "Развитие СКФО" с выделением дополнительных средств позволило бы решить данную проблему", - сказал Хучиев.

Он уточнил, что с начала года реализация проекта приостановлена по причине его убыточности для управляющей компании, предлагается передать весь объект в собственность Чеченской Республики, либо определить источники финансирования для покрытия убытков управляющей компании.

"Данное решение неприемлемо, так как проект является системообразующим в туристской отрасли и имеет важное значение для социально-экономического развития региона. Срыв реализации проекта вызовет негативные последствия для представителей бизнеса, которые вложили свои инвестиции и привлеченные кредитные средства, а также нанесет серьезный имиджевый ущерб Чеченской Республике и неизбежно приведет к потере крупных инвесторов и уже созданных рабочих мест, в том числе в смежных отраслях экономики", - отметил Хучиев.

По его словам, в настоящее время в развитие курорта вложено 1,05 млрд рублей, создано 228 рабочих мест.