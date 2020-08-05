В Коми более 2 тыс. предпринимателей и НКО получили субсидии на 71,5 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 5 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Коми получили субсидии суммарно на 71,5 млн рублей в качестве частичной компенсации затрат на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил в среду врио главы региона Владимир Уйба.

"Более 2 тысяч предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций республики получили субсидию на профилактику коронавируса. Общий объем субсидии на эти цели составил 71,5 млн рублей. Выплата предоставляется единоразово и составляет 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. Субсидию получают социально ориентированные НКО в сфере дополнительного образования и предприниматели, которые работают в гостиничном бизнесе, общепите, спорте и дополнительном образовании", - рассказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "Вконтакте".

По данным Минэкономики Коми, субсидию получили более 2,35 тыс. предпринимателей и организаций, а имеют такое право более 3,3 тыс. в регионе. Соответствующие заявления на получение субсидии можно подать до 15 августа. Рассматриваются они в течение трех рабочих дней. У организации, претендующей на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. рублей. Она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.