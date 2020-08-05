Facebook объявила о запуске аналога TikTok на базе Instagram

ТАСС, 5 августа. Американская корпорация Facebook в среду объявила о всемирном запуске на базе принадлежащей ей соцсети Instagram сервиса Instagram Reels - аналога китайского приложения TikTok.

"Сегодня мы представляем Instagram Reels - новый сервис для создания и просмотра коротких развлекательных видео в Instagram", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Чтобы снять 15-секундный ролик, достаточно открыть камеру в мобильном приложении Instagram и выбрать соответствующую функцию на панели внизу. Автор сможет использовать различные инструменты видеомонтажа и аудиодорожки из каталога треков. Есть возможность записать видео и с собственным звуком (впоследствии его можно будет сделать доступным для других пользователей).

Как и в TikTok, видеоролики в Instagram Reels могут быть как приватными, так и доступными для всех пользователей соцсети - для этого достаточно лишь соответствующим образом изменить настройки.

В июле телекомпания NBC со ссылкой на источники информировала о скором запуске платформы Instagram Reels в более чем 50 странах мира, включая США, власти которых грозятся запретить ее китайский прототип. По данным вещателя, сервис еще в ноябре прошлого года заработал в Бразилии, а летом этого года стал доступен в Германии, Франции и Индии.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет руководство TikTok в пропаганде и передаче данных пользователей китайским властям. 3 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории государства.