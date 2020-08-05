В Волгограде благодаря господдержке открыли производство пластика для нефтепеработки

ВОЛГОГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Новую линию по производству импортозамещающей продукции из пластика и полиуретана для нефтеперерабатывающей и пищевой отраслей открыли на площадке волгоградской группы компаний (ГК) "Автокомтехнолоджи" благодаря поддержке регионального фонда развития промышленности, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Новая линия позволит снизить зависимость отечественных потребителей от импорта. Ежегодно компания будет выпускать более 14 тыс. единиц продукции общей стоимостью более 100 млн рублей. За время пользования займом (пять лет) предприятие рассчитывает реализовать товаров на сумму порядка 430 млн рублей, прогнозируемый объем налоговых поступлений за этот период превышает 63 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ГК "Автокомтехнолоджи" в 2019 году стала участником программы Фонда развития промышленности Волгоградской области "Региональные займы", получив заемные средства на пять лет по ставке 3% годовых. Общая стоимость проекта предприятия составляет порядка 30 млн рублей, из них 17,4 млн предоставил фонд.

"Господдержка позволила компании всего за полгода закупить необходимое технологическое оборудование и ввести в эксплуатацию импортозамещающее производство продукции из пластика и полиуретана для нефтеперерабатывающей и пищевой отраслей", - уточняется в сообщении администрации региона.

По данным областных властей, с 2017 года, когда создали региональный фонд развития промышленности, его помощь получили девять предприятий на сумму порядка 175 млн рублей. Ранее губернатор Андрей Бочаров отмечал, что развитие промышленности является приоритетом в деятельности региональной власти. За последние шесть лет в результате реализации инвестпроектов в регионе ввели в строй 68 новых производственных объектов, созданы более 6 тыс. новых рабочих мест. Государственная поддержка промышленности за это время составила 22,5 млрд рублей, ее получили 59 предприятий и три профильных вуза, в результате объем промышленного производства увеличился почти в два раза.