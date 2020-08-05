Объем инвестиций Чечне в I полугодии из-за пандемии снизился на 36%

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Чеченской Республике в первом полугодии 2020 года из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, снизился на 36,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, после снятия ограничений в республике продолжается реализация более 700 инвестпроектов на 216 млрд рублей, сообщил в среду председатель правительства региона Муслим Хучиев в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Грозном.

"В связи с ограничительными мерами в первом полугодии 2020 года, по предварительным данным, снизился объем инвестиций в основной капитал на 36,3% к аналогичному периоду 2019 года и составил 18,9 млрд рублей (было 29,7) <…>. После снятия ограничительных мер продолжается реализация более 700 инвестиционных проектов на 216 млрд рублей с созданием 20 тыс. рабочих мест", - сказал Хучиев, добавив, что за последние три года объем инвестиций в регионе вырос на 18 млрд рублей - с 64,3 млрд рублей в 2017 году до 82,6 млрд рублей в 2019 году.

В частности, по его словам, в рамках федеральной программы развития Северно-Кавказского федерального округа с 2017 года в республике реализуются семь проектов в сфере АПК с общим объемом финансирования 3,6 млрд рублей, предусматривающие создание более 500 рабочих мест.

"В текущем году удалось достичь соглашения с ВТБ о предоставлении кредитных средств на сумму 1,2 млрд рублей по двум наиболее крупным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы: "Строительство 2-й очереди молочного кластера на 1 200 дойных коров и "Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га и хранилища на 10 тыс. тонн", - добавил Хучиев.

По словам главы регионального правительства, в настоящее время в Чеченской Республике для поддержки инвесторов и развития МСП функционирует 11 бизнес-инкубаторов, четыре технопарка, три микрофинансовые организации, а также ряд институтов поддержки бизнеса - негосударственный фонд содействия кредитования субъектов МСП, "Специальный гарантийный фонд ЧР", "Корпорация развития ЧР", "Гарантийный фонд ЧР". Созданы особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ведучи" и производственно-промышленного типа "Грозный" с созданием около 3-х тысяч рабочих мест.