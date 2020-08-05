Nord Stream 2 назвал домыслами информацию в германских СМИ о начале работ по проекту

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток - 2", назвал домыслами информацию, опубликованную германским изданием Focus Online, о возможном начале работ по завершению строительства газопровода, следует из комментария компании для ТАСС.

"Нам известны различные домыслы относительно возможных вариантов завершения проекта, и мы их не комментируем. О наших планах мы сообщим своевременно", - сообщили в операторе.

Ранее в среду издание Focus Online опубликовало статью, в которой говорится, что в порту Засница на севере Германии уже несколько недель стоит судно "Россини" с домиками для строителей. Издание отметило, что, по информации газеты Ostsee-Zeitung, оно пришвартовалось там в начале июня, на его борту проживают около 140 рабочих, которые якобы готовятся к прокладке последнего участка газопровода. На автобусах они ежедневно доставляются в расположенную неподалеку паромную гавань Мукран, где пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком "Северного потока - 2". Там же в Мукране хранятся трубы для завершения трубопровода.

Издание также отмечает, что все стороны - рабочие, местные власти - стараются не привлекать внимания, а представители портов не дают никаких комментариев. На этом фоне издание выступило с предположением о том, что работы по завершению строительства последней части "Северного потока - 2" уже могут идти втайне от общественности, чтобы не привлекать внимание и тем самым избежать санкций США.