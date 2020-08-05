Немецкие экологи оспорили в суде выдачу разрешения на эксплуатацию "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург-Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2". Об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении DUH.

Как пояснила ТАСС представитель пресс-службы организации, жалоба уже направлена в суд. DUH добивается нового рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд заявки на ввод газопровода в эксплуатацию. По данным экологов, при ее первоначальном изучении не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа".

В своей жалобе DUH призывает также рассмотреть данный вопрос в Европейском суде.