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В Минфине Белоруссии полагают, что страна может недополучить $1,6 млрд в 2020 году

Это связано с пандемией и нестабильной ситуацией с нефтью, отметил министр финансов страны Юрий Селиверстов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бюджет Белоруссии может недополучить в этом году до 4 млрд белорусских рублей ($1,6 млрд) из-за влияния пандемии коронавируса на экономику и ситуации с нефтью. С соответствующим заявлением выступил в среду министр финансов страны Юрий Селиверстов, слова которого приводит агентство БелТА.

"Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7-4 млрд белорусских рублей. Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме этого, с учетом ситуации в экономике в целом (не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад), прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более 2 млрд белорусских рублей", - сказал Селиверстов.

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