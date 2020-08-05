Трамп заявил, что может сам приостановить сбор налога на зарплату в США для помощи бизнесу

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что может без согласия законодателей распорядиться о приостановке сбора налога на заработную плату в стране в целях поддержки бизнеса в условиях пандемии.

"Я могу это сделать сам, - сказал он в среду в эфире телеканала Fox News. - Сейчас мы проводим консультации". Трамп подчеркнул, что "может сам приостановить сбор налога на зарплату". Как он отметил, это стало бы "стимулом для бизнеса вновь принять на работу людей".

Ранее республиканцы в Конгрессе США подготовили новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса объемом около $1 трлн. Законопроект предлагает дополнительно выделить $16 млрд на проведение тестов на коронавирус, более $100 млрд предоставить учебным заведениям, чтобы помочь им возобновить работу к осени. Предусмотрены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, а также помощь малому бизнесу.

1 августа Трамп в очередной раз призвал к снижению налога на заработную плату. Это предложение ранее республиканцы отвергли и не включили в свой пакет.