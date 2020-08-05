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Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 7,37 млн баррелей

При этом аналитики ожидали уменьшения запасов на 3,35 млн баррелей

ТАСС, 5 августа. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю упали на 7,373 млн баррелей и на 31 июля 2020 года составили 518,596 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 3,35 млн баррелей.

На 17:50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне находилась на уровне $46,12 за баррель, что на 3,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов, а нефть сорта WTI поднялась на 4,12% - до $43,42 за баррель.

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