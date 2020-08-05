В Ленобласти к 2024 году бережливому производству обучат 1,5 тыс. сотрудников компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Полторы тысячи сотрудников предприятий Ленинградской области пройдут обучение по организации бережливого производства, к 2024 году в программе примут участие 262 предприятия. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Всего до конца 2024 года механизмы повышения производительности труда планируется внедрить на 262 предприятиях Ленинградской области. Для этих целей более 1,5 тысяч сотрудников предприятий будут обучены основам бережливого производства", - говорится в сообщении.

Реализация мероприятий в Ленинградской области проходит в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В 2020 году обучение бережливому производству запланировано в 17 предприятиях региона. Шесть компаний расположены во Всеволожском районе, три - в Кировском, по два - в Кингисеппском, Гатчинском и Выборгском районах, по одному - в Лодейнопольском и Ломоносовском районах.

Помощь в организации мероприятий в восьми компаниях окажут эксперты Федерального центра компетенций, Региональный центр компетенций в реализации программы поддержит два завода Ленинградской области, семь предприятий участвуют самостоятельно.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.