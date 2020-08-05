Nord Stream 2 изучит иск немецких экологов о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Оператор проекта "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG принял к сведению и рассмотрит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания Nord Stream 2 приняла к сведению и рассмотрит иск Deutsche Umwelthilfe против Горнодобывающего управления города Штральзунд о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубопровода в Высшем административном суде Грайфсвальда", - сообщили в компании, отметив, что Nord Stream 2 не комментирует текущие разбирательства. 25 июня Горное ведомство Штральзунда отклонило заявку DUH от 5 марта 2020 года на пересмотр разрешений для "Северного потока - 2".

В пресс-службе оператора проекта отметили, что "Северный поток - 2" одобрен компетентными органами пяти стран на основании комплексной оценки воздействия на окружающую среду. Проект реализуется в строгом соответствии с действующим национальным, международным законодательством и законодательством ЕС.

Ранее в среду стало известно, что DUH оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2".

DUH добивается нового рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд (отвечает за выдачу разрешения) заявки на ввод газопровода в эксплуатацию. По данным экологов, при ее первоначальном изучении не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа", акцент в январе 2018 года был сделан лишь на возможности утечек метана исключительно в море - из самого трубопровода. По словам руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера, сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на климат.